كشف حساب محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا بعد توديع ليفربول للبطولة

ودع ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 1/1.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

خاض محمد صلاح 9 مباريات في المسابقة بعدد دقائق بلغ 808، وسجل 3 أهداف فقط بمعدل 0.34 هدف في المباراة الواحدة، وسدد على المرمى 29 مرة بمعدل 3.23 محاولة فقط في اللقاء الواحد.

وقدم صلاح 4 تمريرات حاسمة فقط هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، مع معدل تمريرات ناجحة بلغ 75.89%، كما أنه أضاع ركلة جزاء من أصل 2.

وكان محمد صلاح يأمل في رفع الكأس الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له أن قاد ليفربول للفوز باللقب في عام 2019، كما أنه وصل مع الفريق الإنجليزي إلى النهائي في مناسبتين (2018 و2022).

بيد أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح، خصوصا وأنه عانى من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه ظهير باريس سان جيرمان، اللاعب البرتغالي نونو مينديس.

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