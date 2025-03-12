الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كشف حساب محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا بعد توديع ليفربول للبطولة

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

ودع ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 1/1.

أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 

خاض محمد صلاح 9 مباريات في المسابقة بعدد دقائق بلغ 808، وسجل 3 أهداف فقط بمعدل 0.34 هدف في المباراة الواحدة، وسدد على المرمى 29 مرة بمعدل 3.23 محاولة فقط في اللقاء الواحد.

وقدم صلاح 4 تمريرات حاسمة فقط هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، مع معدل تمريرات ناجحة بلغ 75.89%، كما أنه أضاع ركلة جزاء من أصل 2.

وكان محمد صلاح يأمل في رفع الكأس الأوروبية للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له أن قاد ليفربول للفوز باللقب في عام 2019، كما أنه وصل مع الفريق الإنجليزي إلى النهائي في مناسبتين (2018 و2022).

بيد أن أحلامه ذهبت أدراج الرياح، خصوصا وأنه عانى من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه ظهير باريس سان جيرمان، اللاعب البرتغالي نونو مينديس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول دوري ابطال اوروبا صلاح باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

تيري هنري: محمد صلاح يقدم موسمًا استثنائيًّا لكن هذا اللاعب الأحق بالكرة الذهبية

المصائب لا تأتي فرادى، تقييم وإحصائيات كارثية لمحمد صلاح أمام سان جيرمان (صور)

لحظة بكاء محمد صلاح بعد خروج ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

حقيقة دخول محمد صلاح في اشتباك مع أرنولد خلال تدريبات ليفربول (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

منوعات

المزيد

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

فرضية الحجاب والنقاب، وجواز الصلاة بالبنطلون، والصيام بدون حجاب، علي جمعة يوضح حكم الدين

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ أحمد تميم المراغي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية