فان دايك يحسم مستقبله مع ليفربول بعد لقائه المثير للجدل مع الخليفي

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، عن مستقبله مع الريدز بعد اقتراب عقده على الانتهاء في نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد فان دايك في 30 يونيو المقبل، ومعه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، وسط غموض كبير حول مستقبل الثلاثي مع ليفربول في الموسم المقبل، خاصة بعدما ظهر فان دايك وهو يتحدث مع رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، والمدير الرياضي، لويس كامبوس، مما أثار الجدل حول مستقبله.

وقال فان دايك خلال حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "ملتزم تمامًا مع ليفربول، أحب الجماهير وأحب النادي، لقد قضيت وقتًا رائعًا في أنفيلد، ليس لدي أي فكرة في الوقت الحالي، هناك محادثات تجرى في الكواليس، لكن لا شيء محسوم بعد".

وعن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا: "ركلات الترجيح مسألة حظ، قدمنا مباراة قوية وكان أداؤنا أفضل في أنفيلد من الذهاب، خلقنا العديد من الفرص، لكنهم دافعوا جيدًا واستغلوا فرصهم".

واستمر: "الإرهاق كان سببًا أيضًا في المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين في ركلات الترجيح بعد 120 دقيقة وخسارة لاعب مهم مثل ألكسندر أرنولد، لكن نأمل أن تكون إصابة بسيطة".

وواصل تصريحاته: "علينا التركيز على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن والمنافسة على الألقاب المتبقية، يمكننا الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لا يزال لدينا 10 مباريات، كذلك لقب كأس الرابطة يوم الأحد".

لقاء خاص في ممر الانفيلد يقرب فان دايك من باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قائد ليفربول، فيرجل فان دايك، التقى وتحدث مطولًا مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وعدد من مسؤولي النادي الفرنسي في نفق ملعب "أنفيلد".

جاء ذلك بعد خسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان حيث أثار هذا اللقاء قلق جماهير "الريدز"، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد المدافع الهولندي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وامتدت المباراة لـ120 دقيقة في إياب دور الـ16، انتهت بفوز باريس سان جيرمان بركلات الترجيح (4-1) بعد تعادل الفريقين 1-1 في مجموع المباراتين، حيث تصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي جزاء من داروين نونيز وكورتيس جونز، فيما نجح الفريق الفرنسي في تسجيل جميع ركلاته الأربع.

ولم تشر الصحيفة إلى أي تلميح رسمي يربط فان دايك، البالغ من العمر 33 عامًا، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، الذي سبق أن أبدى اهتمامًا بزميله محمد صلاح، بينما يرتبط اسم ترينت ألكسندر-أرنولد بريال مدريد، ومع ذلك، أثارت اللقطات قلق بعض جماهير ليفربول.

وقالت الصحيفة: إن الحوار الودي في النفق جاء بعد أقل من أسبوع من مشادة بين فان دايك ولويس كامبوس، المسؤول في باريس سان جيرمان، خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب، حيث أثارت قرارات الحكم الجدل بعد تجاهل طرد إبراهيما كوناتي، ما أغضب الفريق الفرنسي. وأشارت إلى أن فان دايك رد حينها على احتجاجات كامبوس بعبارة ساخرة: "هذا ليس الدوري الفرنسي، يا أخي".

وينتهي عقد فإن دايك مع ليفربول نهاية الموسم الحالي ولم يتم التجديد له حتى الآن وهو ما يفتح الباب أمام رحيله مجانا إلى باريس سان جيرمان.

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