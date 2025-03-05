أساطير الدوري الإنجليزي: محمد صلاح الأحق بجائزة الكرة الذهبية بشرط

كشف الثلاثي ريو فرديناند وجول كول وبيرت كرواتش، نجوم الدوري الإنجليزي السابقين، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بات قريبا من تحقيق حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولكن بشرط قيادة الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكد الثلاثي خلال ظهورهم على شبكة "TNT Sports" أن محمد صلاح هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، خاصة أنه يعد أحد أهم الأعمدة في تألق ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت هذا الموسم، إذ تجاوز حاجز الـ50 مساهمة تهديفية في مختلف البطولات، وهو ما ساهم بشكل كبير في صدارة الريدز لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما على المستوى القاري، فقد قدم محمد صلاح أداءً مميزًا في مجموعة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في سبع مباريات.

وخلال حلقة خاصة من برنامج "اتفق أو لا تتفق - نسخة دوري أبطال أوروبا" على شبكة "TNT Sports"، أجمع المحللون على أن محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية في حال قاد ليفربول إلى منصة التتويج في ميونخ (ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا) مع نهاية شهر مايو.

وقال ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق: "في اللحظة الحالية، لا أرى أي لاعب آخر قادر على منافسته، لكن كما نعرف، مع تقدم الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، قد يظهر نجم جديد يغير المعادلة".

أما جو كول جناح تشيلسي السابق، فأكد: "الأمر يتوقف على لحظات الحسم في المباريات الكبيرة، يمكن أن يكون محمد صلاح ضمن المرشحين، كما يمكن أن يدخل عثمان ديمبلي في الصورة إذا تألق مع باريس سان جيرمان، أو حتى كيليان مبابي مع ريال مدريد".

رقمان تاريخيان ينتظران محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1.

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

في حالة مشاركة محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه سيلعب مباراته رقم 85 مع الريدز أوروبيا ويرتقي للمركز السادس في قائمة أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات الأوروبية، ليتساوى مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وإذا نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا أمام باريس سان جيرمان سينفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتساوى حاليا مع النجم الفرنسي السابق تييري هنري في المركز العاشر برصيد 51 هدفا.

وإجمالا، ساهم محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا خلال 30 مباراة بمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا (سجل 12 وصنع 8)، وهو أكبر عدد للاعب إفريقي في تاريخ المسابقة، وأكثر من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا بفارق هدف واحد.

ويُعتبر محمد صلاح صاحب الأكثر مساهمة في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى بالموسم الحالي بتسجيله 32 هدفا وصناعة 20 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته في الموسم الحالي إلى 52 مساهمة في جميع المسابقات في 39 مباراة مع ليفربول.

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