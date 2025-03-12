سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لخوض مباراة ريال مدريد مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في نظامها الجديد على ملعب "ميتروبوليتانو"، بعدما فاز الملكي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويلتقي المتأهل من ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مع الفائز من لقاء آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

ويدخل فريق أتلتيكو مدريد ملعب المباراة "واندا ميتروبوليتانو" بتشكيل يقوده هجوميًا، الأرجنتيني جوليان الفاريز ويرافقه أنطوان جريزمان.



تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمونت لينجليه، رينيلدو ماندافا.

وسط الملعب: جوليانو سيميوني، رودريجو دي باول، بابلو باريوس، كونور جالاجير.

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

فيما يتواجد بدلاء أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد كلا من خوان موسو، سيزار أزبيليكويتا، ألكسندر سورلوث، أنخيل كوريا، توماس ليمار، صامويل لينو، ناهويل مولينا، ريكيلمي، أكسيل فيتسل، جالان، لو نورماند، كوستيس.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينيجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

فيما تواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من لونين، فيران جونزاليس، ديفيد ألابا، كامافينجا، أردا جولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، جونزاليس، جاكوب، تشيما أندريس.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد فوزه على مانشستر سيتي في مرحلة الملحق، في حين تأهل أتلتيكو مدريد بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

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