نقيب الكتاب: نؤيد القيادة السياسية في قراراتها ونرفض التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني

نقيب الكتاب: نؤيد القيادة السياسية في قراراتها ونرفض التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني
قامت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بتوزيع جوائز النقابة لهذا العام 2024.
وسلم عبد الهادي اليوم الجوائز للفائزين بحضور الكاتب الصحفى محمد سلماوي رئيس النقابة السابق.
علاء عبد الهادي: نؤيد القيادة السياسية في قراراتها ونرفض التطبيع الثقافي
وأكد نقيب كتاب مصر، خلال حفل توزيع الجوائز لهذا العام بالإضافة إلى حفل أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد المنضمين حديثًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن هذا اليوم من الأيام العظيمة، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز النقابة، والتي تتزامن مع انضمام الأعضاء الجدد للنقابة.
وشدد عبد الهادي على استمرار النقابة من خلال مكتب مكافحة التطبيع بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في مكافحة كل الأنشطة الثقافية مع الكيان الصهيوني ورفض التهجير، وعدم السماح مطلقا بأن يكون هناك عضو من النقابة له اية أنشطة مع هذا الكيان.
وأكد عبد الهادي خلال حفل توزيع الجوائز وحفل أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد، على التأييد الكامل لكل قرارات القيادة السياسية في هذا الظرف الصعب، الذي تمر به مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن مصر ستظل مرفوعة الراس بفضل الله، وبفضل قيادتها الحكيمة وجيش مصر العظيم ورجال شرطتها التي تحافظ على الأمن الداخلي للبلاد.
حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 2024
حضر حفل توزيع الجوائز وأداء القسم النقابي للأعضاء الجدد، الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والشاعر جابر بسيوني أمين الصندوق، والكاتب أحمد فضل شبلول مقرر لجنة الجوائز، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأسماء الفائزين كالتالي:
جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2024
أولا: جائزة التميز ثلاث جوائز قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه
جائزة الشعر:
أ. فاز بها كل من الشاعر/ أحمد عنتر مصطفى وقيمتها (15000 ) جنيه.
ب. والشاعر/ عيد صالح وقيمتها (15000) جنيه.
جائزة السرد:
أ. فاز بها كل من الكاتب الدكتور/ حسن البندارى وقيمتها (15000) جنيه.
ب. والكاتب / حجاج حسن أدول وقيمتها (15000) جنيه.
جائزة النقد
أ. فاز بها الدكتور عبد السلام الشاذلى وقيمتها ( 15000) جنيه.
ب. الدكتور السيد إبراهيم وقيمتها ( 15000) جنيه.
ثانيًا: جوائز الاتحاد:
1 - جائزة شعر الفصحى:
فاز بالجائزة الشاعر/ نادر ناشد عن ديوان "الأعمال الشعرية " ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.
2 - جائزة شعر العامية:
فاز بالجائزة الشاعر/ تيام الشافعي عن ديوان "لحن التجلي في الوجع ". ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.
3- جائزة النقد الأدبي:
فاز بالجائزة الناقد د. حافظ المغرىي عن كتابه "رواية السرد " ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.
4- جائزة السرد:
فاز بالجائزة الروائي على حسن عن كتاب" أنا مي زيادة" وقيمتها 10 آلاف جنيه.
5 - مسابقة الترجمة:
فاز بجائزة الترجمة الكاتب عبده الريس عن كتابه " فجرالثقافة البشرية " وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه توزع مناصفة بين الفائزين.
6 - مسابقة أدب الاطفال واليافعين:
فاز بالجائزة الكاتب حمدي عمارة عن كتابه " قاهر المستحيل " وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.
ثالثًا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:
فاز بجائزة ذوي الهمم الكاتب محمود أحمد حسنين عن رواية " الباشا يدون أحيانا" وقيمة الجائزة 5 آلاف جنيه.
رابعًا: جوائز أدب البادية:
وفاز بجائزة الشعر، الشاعر/ عياد عبد الرازق عن ديوان "أوتار حساسة" وقيمتها 5 آلاف جنيه.
وفى النقد فاز الناقد د. أيمن عبد العظيم رحيم عن كتاب ( شاعر القبيلة والوطن) وقيمتها 5 آلاف جنيه.
خامسًا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطنيين فى أدب المقاومة
قرر المجلس الغاء حجب الجائزة المرفوعة من لجنة الجوائز، وأن تمنح فى أدب المقاومة وفقًا لترشيحات المجلس وفاز بها مناصفةً الشاعران الفلسطينيان:
محمد سعيد الغول، والمتوكل طه وقيمتها (15000) جنيه.
سادسًا: الجوائز الخاصة:
1 - جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة:
فازت بالجائزة الكاتبة سمية عبد المنعم عن المجموعة القصصية "سرير فارغ " وقيمة الجائزة 1500 جنيه.
2 - جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي:
فازت بالجائزة الكاتبة ناهد الطحان عن مسرحيتها "دمية" وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.
3 - جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:
فاز بالجائزة مناصفة الكاتب عرفة محمد حسن عن ديوان (سيرة بيضاء) والشاعر شعبان شلبي عن ديوان (حافي أنا على الشوك) وقيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه.
4 - جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح:
فاز بالجائزة الشاعر/علي أحمد شيمي عن ديوان "صلاة الوجد" وقيمتها 10 آلاف جنيه.
5 - جائزة يوسف أبورية في الرواية:
فاز بالجائزة الكاتبة هبة فاروق محمد عن روايتها "حكايات ناردين وأحمد" وقيمتها 5 آلاف جنيه.
6- جائز أحمد فضل شبلول: وفاز بالجائزة الكاتب حمدي سليمان عن كتاب (أريد أن أعرف أكثر) وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه.
7 - جائز صالح شرف الدين: وفازت بالجائزة الشاعرة/ نجلاء خليل عن كتاب (في حضرة الهيام) وقيمتها 10 آلاف جنيه.
8- جائزة الدكتور/ حسن البنداري: وفازبالجائزة الكاتب/ محمد نجار الفارسي عن كتاب ( أشيا لا تذكر) وقيمتها 5 آلاف جنيه.
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