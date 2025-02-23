نقيب الكتاب: نؤيد القيادة السياسية في قراراتها ونرفض التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني

قامت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بتوزيع جوائز النقابة لهذا العام 2024.

وسلم عبد الهادي اليوم الجوائز للفائزين بحضور الكاتب الصحفى محمد سلماوي رئيس النقابة السابق.

علاء عبد الهادي: نؤيد القيادة السياسية في قراراتها ونرفض التطبيع الثقافي

وأكد نقيب كتاب مصر، خلال حفل توزيع الجوائز لهذا العام بالإضافة إلى حفل أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد المنضمين حديثًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن هذا اليوم من الأيام العظيمة، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز النقابة، والتي تتزامن مع انضمام الأعضاء الجدد للنقابة.

وشدد عبد الهادي على استمرار النقابة من خلال مكتب مكافحة التطبيع بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، في مكافحة كل الأنشطة الثقافية مع الكيان الصهيوني ورفض التهجير، وعدم السماح مطلقا بأن يكون هناك عضو من النقابة له اية أنشطة مع هذا الكيان.

وأكد عبد الهادي خلال حفل توزيع الجوائز وحفل أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد، على التأييد الكامل لكل قرارات القيادة السياسية في هذا الظرف الصعب، الذي تمر به مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن مصر ستظل مرفوعة الراس بفضل الله، وبفضل قيادتها الحكيمة وجيش مصر العظيم ورجال شرطتها التي تحافظ على الأمن الداخلي للبلاد.

حفل توزيع جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 2024

حضر حفل توزيع الجوائز وأداء القسم النقابي للأعضاء الجدد، الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والشاعر جابر بسيوني أمين الصندوق، والكاتب أحمد فضل شبلول مقرر لجنة الجوائز، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأسماء الفائزين كالتالي:

جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2024

أولا: جائزة التميز ثلاث جوائز قيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه

جائزة الشعر:

أ. فاز بها كل من الشاعر/ أحمد عنتر مصطفى وقيمتها (15000 ) جنيه.

ب. والشاعر/ عيد صالح وقيمتها (15000) جنيه.

جائزة السرد:

أ. فاز بها كل من الكاتب الدكتور/ حسن البندارى وقيمتها (15000) جنيه.

ب. والكاتب / حجاج حسن أدول وقيمتها (15000) جنيه.

جائزة النقد

أ. فاز بها الدكتور عبد السلام الشاذلى وقيمتها ( 15000) جنيه.

ب. الدكتور السيد إبراهيم وقيمتها ( 15000) جنيه.

ثانيًا: جوائز الاتحاد:

1 - جائزة شعر الفصحى:

فاز بالجائزة الشاعر/ نادر ناشد عن ديوان "الأعمال الشعرية " ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

2 - جائزة شعر العامية:

فاز بالجائزة الشاعر/ تيام الشافعي عن ديوان "لحن التجلي في الوجع ". ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

3- جائزة النقد الأدبي:

فاز بالجائزة الناقد د. حافظ المغرىي عن كتابه "رواية السرد " ويحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

4- جائزة السرد:

فاز بالجائزة الروائي على حسن عن كتاب" أنا مي زيادة" وقيمتها 10 آلاف جنيه.

5 - مسابقة الترجمة:

فاز بجائزة الترجمة الكاتب عبده الريس عن كتابه " فجرالثقافة البشرية " وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه توزع مناصفة بين الفائزين.

6 - مسابقة أدب الاطفال واليافعين:

فاز بالجائزة الكاتب حمدي عمارة عن كتابه " قاهر المستحيل " وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

ثالثًا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:

فاز بجائزة ذوي الهمم الكاتب محمود أحمد حسنين عن رواية " الباشا يدون أحيانا" وقيمة الجائزة 5 آلاف جنيه.

رابعًا: جوائز أدب البادية:

وفاز بجائزة الشعر، الشاعر/ عياد عبد الرازق عن ديوان "أوتار حساسة" وقيمتها 5 آلاف جنيه.

وفى النقد فاز الناقد د. أيمن عبد العظيم رحيم عن كتاب ( شاعر القبيلة والوطن) وقيمتها 5 آلاف جنيه.

خامسًا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطنيين فى أدب المقاومة

قرر المجلس الغاء حجب الجائزة المرفوعة من لجنة الجوائز، وأن تمنح فى أدب المقاومة وفقًا لترشيحات المجلس وفاز بها مناصفةً الشاعران الفلسطينيان:

محمد سعيد الغول، والمتوكل طه وقيمتها (15000) جنيه.

سادسًا: الجوائز الخاصة:

1 - جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة:

فازت بالجائزة الكاتبة سمية عبد المنعم عن المجموعة القصصية "سرير فارغ " وقيمة الجائزة 1500 جنيه.

2 - جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي:

فازت بالجائزة الكاتبة ناهد الطحان عن مسرحيتها "دمية" وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

3 - جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:

فاز بالجائزة مناصفة الكاتب عرفة محمد حسن عن ديوان (سيرة بيضاء) والشاعر شعبان شلبي عن ديوان (حافي أنا على الشوك) وقيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه.

4 - جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح:

فاز بالجائزة الشاعر/علي أحمد شيمي عن ديوان "صلاة الوجد" وقيمتها 10 آلاف جنيه.

5 - جائزة يوسف أبورية في الرواية:

فاز بالجائزة الكاتبة هبة فاروق محمد عن روايتها "حكايات ناردين وأحمد" وقيمتها 5 آلاف جنيه.

6- جائز أحمد فضل شبلول: وفاز بالجائزة الكاتب حمدي سليمان عن كتاب (أريد أن أعرف أكثر) وقيمتها ثلاثة آلاف جنيه.

7 - جائز صالح شرف الدين: وفازت بالجائزة الشاعرة/ نجلاء خليل عن كتاب (في حضرة الهيام) وقيمتها 10 آلاف جنيه.

8- جائزة الدكتور/ حسن البنداري: وفازبالجائزة الكاتب/ محمد نجار الفارسي عن كتاب ( أشيا لا تذكر) وقيمتها 5 آلاف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.