"رمضان في عيون الشعراء المعاصرين" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة

صدر العدد الأسبوعي الجديد من المجلة الثقافية الإلكترونية "مصر المحروسة"، المعنية بالآداب والفنون، وتصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

وفي مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح، عن كتاب "مذكرات أخصائية اجتماعية في المدينة" للكاتبة الراحلة مديحة أبو زيد، والذي وصفته الكاتبة فريدة النقاش بأنه بمثابة شهادات قدمتها المؤلفة بصدق للحياة اليومية، كمحاولة للكشف عن تفاصيل البيروقراطية، والمتاعب التي تقابل الأخصائية الاجتماعية، وغيرها من الشرائح المهمشة في القطاعات المختلفة.

وتتنوع أبواب وموضوعات المجلة الثقافية المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ففي باب "ملفات وقضايا" يطرح الكاتب مصطفى عمار ملفا خاصا بعنوان "شهر رمضان في عيون الشعراء المعاصرين"، للتعريف بمظاهر احتفاء العرب والشعراء المصريين بقدوم الشهر الكريم، الذي يمثل حالة روحانية خاصة، ويرتبط بذكريات عائلية مميزة ينعكس صداها في قصائدهم.

وفي الباب نفسه، يكتب عمر الدعسان من سوريا، عن "الحضور الفلسطيني في النثر العربي الحديث"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تظل هي الأبرز في الأدب العربي، متناولا كتاب

"فلسطين في النثر العربي" للباحث الأردني رشيد عبد الرحمن الذي يرصد خلاله كتابات وآراء الكتّاب الفلسطينيين والعرب الذين وصفت كتاباتهم الواقع الفلسطيني رسمًا بالكلمات.

أما في باب "خواطر وآراء" تستمر كتابات أمل زيادة حول رحلتها إلى "الكوكب التاني"، التي تطرح خلالها قضايا اجتماعية يومية تناقش فيها القارئ كي يرافقها في وضع حلول للهروب من مأساوية الواقع.

مجلة مصر المحروسة

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى منها باب "كتاب مصر المحروسة" ويكتب الدكتور حسين عبد البصير هذا الأسبوع عن "الدور التنموي للطائفة النزارية في مصر"، ويتناول في مقاله المبادرات الاقتصادية والتنموية التي قام بها الأمير كريم آغا خان الزعيم الروحي للنزارية، في العصر الحديث في مصر عبر شبكة "مؤسسة الآغا خان للتنمية"، لا سيما في مجالات الثقافة، والحفاظ على التراث، وتطوير المجتمعات المحرومة.

مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في دعم مشروعات الترميم في القاهرة القديمة، بجانب تطوير السياحة البيئية في أسوان.

وفي الباب نفسه، يستعرض أسامة الزغبي تفاصيل الحرب الأهلية الإسبانية، التي تعد بمثابة الحدث الأكثر دراماتيكية في التاريخ المعاصر، خاصة بعد صدور أكثر من 70 رواية تتناول تلك الحرب المريرة والديكتاتورية التي نجمت عنها.

أما في باب "شعر" تقدّم هبة معوض، قراءة في كتاب "الشعر رفيقي"، للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والذي يتناول

في مضمونه فكرة الحداثة في الشعر، وبنية القصيدة من حيث الوزن والقافية والإيقاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.