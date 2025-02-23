اتحاد كتاب مصر يناقش رواية "سبع عجاف" غدًا

أعلنت شعبة السرد في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عن إقامة ندوة؛ لمناقشة رواية "سبع عجاف" للروائي محمد عواد.

ويدير الندوة االدكتور صلاح شفيع ويناقش العمل الكاتب الصحفي محمد الشافعي، والدكتور أحمد صلاح هاشم، الناقد الأدبي الكاتبة منال رضوان، الإعلامية نهى الرميسي، الكاتب محمد كمال سالم.

ومن المقرر أن تبدأ الندوة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يوم الاثنين الموافق 24 فبراير بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

و“سبع عجاف” هو عمل روائي يصنف من الأعمال الروائية التي تتسم بالواقعية، والتي تعد من السمات المميزة لكتابات محمد عواد، حيث يذهب بها دوما مناطق ملغمة في المجتمع مثل قضايا الثأر والقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.