التموين: إطلاق معارض "أهلًا بعيد الفطر" لطرح كحك العيد منتصف الشهر الجاري

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة سلسلة من معارض "أهلًا بعيد الفطر" منتصف شهر رمضان الكريم، بهدف طرح الكحك ومنتجات العيد الأخرى بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

المعارض المشاركة في معارض “أهلا بعيد الفطر ”

وقال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن هذه المعارض ستشهد مشاركة كبرى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أبرز المنتجين في القطاع الخاص، لضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأشار إلى أن أول هذه المعارض ستقام في منطقة السواح بالشرابية، على مساحة 1000 متر مربع، وسيتم توفير مختلف أنواع كحك العيد والمخبوزات التقليدية التي تستهوي المستهلكين خلال هذه المناسبة.

كما سيتم إقامة المعرض الثاني في منطقة السبتية، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، حيث تستمر في نفس الموقع فعاليات معرض "أهلًا رمضان"، لضمان توافر جميع السلع الأساسية طوال الشهر الكريم وحتى حلول عيد الفطر المبارك.

طرح المنتجات في المنافذ الاستهلاكية

وأكد علاء ناجي أنه بالإضافة إلى المعارض المركزية، سيتم طرح كحك العيد ومنتجات العيد المختلفة داخل 1060 منفذًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتسهيل وصول المنتجات المدعمة إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

تعاون استراتيجي لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وأكد الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائية أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الشركة القابضة واتحاد الغرف التجارية، وخاصة غرفة القاهرة، لتنظيم المعارض السلعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم تخفيضات كبيرة تصل إلى 30% على مختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

أهداف المعارض ودورها في دعم المستهلكين

تأتي معارض "أهلًا بعيد الفطر" في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تساهم في ضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء، وضمان توافر السلع بجودة عالية.

كما تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة.

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