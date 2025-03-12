مسلسل ولاد الشمس حلقة 13، أحمد مالك يكتشف مفاجأة عن والدته (فيديو)

مسلسل ولاد الشمس حلقة 13 ، شهدت الحلقة 13 من مسلسل ولاد الشمس والذي يقوم بطولته أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة.

مسلسل ولاد الشمس حلقة 13

وخلال الحلقة، اكتشف أحمد مالك “مفاجاة” عن والدته بعدما أخبره “بابا ماجد” محمود حميدة أنها مازلت علي قيد الحياة، ويذهب ولعة إلي ياسين صديق بابا ماجد والذي معه كل أسراره لمعرفة مكان والدته، وفي مشهد مؤثر ذهب “ولعة” إلي العنوان الموجود فيه والدته وظل ينظر إليها بلهفة بعدما أعطاها صورة ظل محتفظ بها لسنوات طويلةً.

وتتوالى الأحداث، ويحتفل “عبيد” أخيرا بزفافه علي أمينة بعد صعوبات واجهتهم بسبب بابًا ماجد واحتفل بهم ولعة ومفتاح وجميع أطفال ولاد الشمس.

مسلسل ولاد الشمس، وانتهى الفنانان أحمد مالك وطه دسوقي من تصوير مسلسل ولاد الشمس والذي يعرض خلال النصف الأول من رمضان 2025.

مسلسل ولاد الشمس

مسلسلات رمضان 2025 مسلسل ولاد الشمس حلقة 12 ، وكانت قد شهدت الحلقة 12 من مسلسل ولاد الشمس للفنان أحمد مالك والفنان طه دسوقي أحداثا مثيرة.

ومن ضمن الأحداث الأحداث، ويرسل مفتاح رسالة إلى سعاد من هاتف بابا ماجد بعدما خطفه وقال لها أن تأتي في مكان أرسل لها عنوانه على أنه “بابا ماجد” وليس مفتاح.

وتذهب سعاد إلى المكان وتتفاجأ بأن مفتاح هو الموجود في المكان وهو الذي راسلها وليس بابا ماجد، ويبدأ في تجريحها بالكلام ويخبرها بانها فتاة رخيصة ويتركها، ويعود لدار الايتام من جديد ويصالح صديقة ولعة بعدما ظن فيه الخيانة.

وتتوالى الأحداث، ويقرر الثلاثي ولعة ومفتاح وألمظ اللجوء إلى ياسين بيه، لكي يعملون لديه ليكونوا لديهم المقدرة بالأنفاق على دار الأيتام بعد حبسهم لبابا ماجد.

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