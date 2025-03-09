الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، ولعة ومفتاح يقرران الانتقام من محمود حميدة بالحلقة 10 من ولاد الشمس

ولاد الشمس، فيتو
ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 10 من مسلسل ولاد الشمس لأحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة، حيث اتفق “ولعة” أحمد مالك و"مفتاح" طه دسوقي الانتقام من محمود حميدة “بابا ماجد” مالك دار الشمس للأيتام، وذلك بعد استغلاله للأيتام في أعمال غير مشروعة  بالإضافة إلى قتله لصديقهم قطايف.

 

ولاد الشمس حلقة 10 

وتكشف الأحداث، عن زيادة الطمع في عيون سعاد حيث إنها مستمرة في استدراج  حبيبها مفتاح “طه دسوقي” لكي تعرف منه كل شيء يخصه هو وولعة  لكي توصل المعلومات إلى بابا ماجد مقابل مبالغ طائلة.

وتتوالى الأحداث، ويقوم محمود حميدة بمساومة أحمد مالك ولعة بالسؤال الأهم في حياته، وهو أن والدته على قيد الحياة أم ميتة ويصدمه ويخبره بأن والدته على قيد  الحياة.

 مسلسل ولاد الشمس حلقة 9

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت  الحلقة 9 من مسلسل ولاد الشمس الذي يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقي في رمضان 2025، شهدت أحداثا مثيرة.

 

وشهدت الحلقة، تفكير “بابا ماجد” محمود حميدة الإيقاع بين الصدقين ولعة أحمد مالك ومفتاح طه دسوقي بينهما البعض خوفا من أن يكشفون فضيحته بأنه هو الذي قتل صديقهم الثالث قطايف معتز هشام.

وتتوالى الأحداث، ويطلب بابا ماجد من سعاد “جلا هشام ” أن تثير المشكلات بين ولعة ومفتاح باعتبارها حبيبة مفتاح مقابل 200 ألف جنيه وبالفعل تنفذ كلام بابا ماجد.

وتستكمل الأحداث، وتذهب سعاد إلي ولعة وتخبره بأنها تحبه هو ولا تحب صديقه مفتاح، ولكنه يدخل في صدمة من كلامها ويعنفها ويطلب منها أن تغادر من أمام وجهه فورا.

ويحاول “ولعة” بطريقة غير مباشرة أنه يحذر صديقه مفتاح من سعاد بعد صدمته فيها، خاصة أنه يعلم بحبه لها.

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