مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لخوض مباراة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في نظامها الجديد على ملعب "ميتروبوليتانو"، بعدا فاز الملكي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويلتقي المتأهل من ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو مع الفائز من لقاء آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويضم تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينيجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كلا من لونين، فيران جونزاليس، ديفيد ألابا، كامافينجا، أردا جولر، إندريك، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إبراهيم دياز، جونزاليس، جاكوب، تشيما أندريس.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بعد فوزه على مانشستر سيتي في مرحلة الملحق، في حين تأهل أتلتيكو مدريد بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

ويقود المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، تشكيل ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام أتلتيكو مدريد.

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