دي ماريا يصدم بنفيكا قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يفقد فريق بنفيكا البرتغالي، جهود نجمه الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، عن مواجهة برشلونة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء.

ويحل بنفيكا ضيفا على برشلونة، غدا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز البرسا بهدف دون رد.

سبب غياب دي ماريا عن بنفيكا في مواجهة برشلونة

وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد تأكد غياب دي ماريا عن موقعة البارسا، بسبب الإصابة.

وأضافت "دي ماريا لم يسافر مع بعثة بنفيكا إلى برشلونة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة في القدم اليسرى".

وكان دي ماريا قد غاب عن لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب النور خلال الأسبوع الماضي، وانتهى بفوز البارسا بهدف دون رد.

وشارك أنخيل دي ماريا كبديل في مباراة الفريقين الدرامية بمرحلة الدوري في الشامبيونزليج، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-4.

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