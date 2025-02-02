بن شرقي: نلعب مونديال الأندية باسم نادي القرن وهذا رأيي في مواجهة إنتر ميامي

تحدث أشرف بن شرقي عن تطلعاته مع النادي الأهلي وأنه ينتظر بشغف المشاركة رفقة الفريق في كأس العالم للأندية، ويحلم بكتابة تاريخ كبير في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وتحدث بن شرقي في حوار عبر الموقع الرسمي ومنصات النادي الأهلي قائلا: «من بين الأهداف التي كنت أتطلع إلى ‏تحقيقها هي اللعب في بطولة كأس العالم للأندية، فهذه البطولة تعد حلمًا لأي لاعب، نظرًا لمشاركة أفضل ‏الفرق من مختلف القارات، وهي فرصة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبين للظهور والمنافسة مع أقوى الفرق من ‏مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: “هدفنا واضح في هذه البطولة، وهو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة ونعلم أن التحديات ستكون كبيرة، ولكننا مستعدون، ونلعب باسم نادي ‏القرن، والكل يعلم أن الأهلي بتاريخه وحجم إنجازاته لا يشارك في أي بطولة إلا من أجل المنافسة على لقبها”.‏

وأكمل: بالتأكيد مواجهة نادي إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ستكون قوية، ولكن نحن ‏نلعب باسم النادي الأهلي، والمنافسون بالتأكيد يحترمون هذا الاسم الكبير مثلما نحترمهم تمامًا".

وواصل: “‏الأهلي فريق يمتلك تاريخًا كبيرًا، وكل الفرق التي تواجهه تعرف قيمته، نحن نخوض المباريات من ‏أجل الفوز، وهذا ما تعود عليه الأهلي طوال تاريخه”.

وأضاف: “عندما ‏تلعب مع فريق بحجم نادي القرن الإفريقي، فإنك تدخل كل مباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز، وهذه هي العقلية ‏التي سأعمل بها خلال مشواري مع الفريق”.‏

وتحدث عن زملائه المغاربة بالفريق وقال: “الأهلي يضم أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم، لقد شاركنا معًا سواء في المنتخب الوطني المغربي أو في أنديتنا السابقة، ونتمتع بعلاقة قوية، هذا الأمر سيساعدني كثيرًا في التأقلم سريعًا مع الأجواء داخل النادي، خاصة أن وجود لاعبين من بلدك ‏يجعلك تشعر براحة أكبر".‏



وكان النادي الأهلي قد تعاقد رسميا مع المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، بعد توقيع اللاعب على العقود، وإنهاء النادي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

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