مسلسل إش إش الحلقة 13، ماجد المصري يواجه مي عمر بالشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل إش إش حول إنكار إش إش (مي عمر) أمام رجب الجريتلي (ماجد المصري) وجود أي علاقة تجمعها بمختار، ابن زوجته، إلا أن رجب لم يقتنع، فقرر الاتصال برقم مختار من هاتف إش إش، لكنه فوجئ بأن الرقم غير مسجل على الهاتف.

من جانبه، تظاهر مختار بعدم معرفة المتصل، مما جعل رجب يطمئن قليلًا، وبدأت إش إش، التي كانت على وشك الانهيار من القلق، تستعيد قوتها من جديد.

بعد ذلك، انشغل رجب بعدد من المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعمل، حتى خلال شهر العسل الذي يقضيه مع إش إش، وفي الوقت ذاته، حاول الضابط معتصم التواصل مع إش إش ولكنها لم تتمكن من الرد عليه وأخبرته أن زوجها بجانبها.

في سياق آخر، توجه إبراهيم لإخبار نصة أنه يريده لكي يتزوج من ابنته صفاء لكنه أخبره بأنه لا يفكر في الزواج حاليًا.

ويذهب فرج إلى إخلاص ويطلب منها معرفة كيف تزوجت ابنتها من رجب ولكن إخلاص توبخه، وفيما بعد اعترفت إخلاص لابنتها صفاء بأنها تشعر بالذنب تجاه إش إش، إذ تركتها تواجه مصيرها مع رجب.

أما شادية، فلم تهدأ مما جرى، وكانت تتمنى أن يعترف مختار لرجب بعلاقته بـ إش إش، لكنه رفض ذلك، وعندما حاولت شادية كشف الأمر، لجأت إلى عبد العاطي وأخبرته بأن يقول أن مختار كان على علاقة بإش إش، لكنه هو الآخر رفض الاعتراف بالأمر.

من ناحية أخرى، طلب رجب من إش إش الذهاب لرؤية شقتها الجديدة، التي تقع فوق شقة شادية، وبالفعل، ذهبت إش إش، لكن عندما حاولت شادية الدخول إلى المنزل، ولكن رفض رجب ذلك.

وفي النهاية، أكدت شادية أن مختار جمعته علاقة بإش إش وعلى إثر ذلك، قرر رجب جمع إش إش ومختار معًا لمواجهتهما، وقرر أن يسمعهما رسالة شادية.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12 حول غضب شادية وأبنائها من حفل زفاف إش إش ورجب خاصة في ظل كيد إش إش وأسرتها لشادية وأبنائها.

وخلال حفل الزفاف يأتي فرج بعدما علم بالخبر، وحاول سؤال رجب عما إذا كانت لبنى قد علمت بأن إخلاص كابوريا والدتها فأجاب رجب بالنفي.

كما يذهب إسماعيل إلى الضابط معتصم ويخبره بأمر حفل الزفاف فأخبره أنه يعلم الأمر، ويحرص رجب في حفل الزفاف على إظهار غيرته على إش إش ووضع حدود مع نصة، وبعد انتهاء الزفاف تعبر إخلاص كابوريا عن حزنها من زيجة ابنتها برجب وكشفت لشقيقتها تيسير أن إش إش تعمل مع الشرطة وتشدد عليها بعدم إخبار بوشكاش.

وبعد حفل الزفاف تعترف إش إش لزوجها أنها ليست عذراء فتقبل الأمر، وفي الصباح وبينما كان رجب ينتظر إش إش لتناول الإفطار تصل إليه رسالة من شادية تخبره أن إش إش كانت على علاقة بمختار فيسأل إش إش التي تشعر بالتوتر والخوف.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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