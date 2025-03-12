إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق قنا - الأقصر

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي باتجاه الأقصر ناحية مدخل كرم عمران.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي اتجاه الأقصر بعد مدخل كرم عمران، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة محمود كمال أحمد، 45 عاما، باشتباه نزيف بالمخ مع اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد كمال أحمد، 43 عاما، بكدمات ورضوض متفرقة بالجسم، وثناء فتحي محمد، 70 عاما، باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقي العلاج اللازم.

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