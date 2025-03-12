الأربعاء 12 مارس 2025
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إصابة مُسن بطلقات نارية وشاب بطعنات آلة حادة في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب مُسن بطلقات نارية وشاب بطعنات آلة حادة سكين، اليوم الأربعاء، في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا، بإصابة شخص بطلق ناري وشاب بطعنات آلة حادة في قرية السمطا، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن المصاب الأول ش.ع.خ، يبلغ من العمر 68 عامًا طلق ناري بالساق اليمنى، مهتز نفسيًا اقتحم منزل المصاب الثاني ص، يبلغ من العمر 30 عامًا، بآلة حادة سكين وقام بطعنه لذلك أعاد بإطلاق أعيرة نارية عليه فأصيب في ساقه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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