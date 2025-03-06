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عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص

إجازة عيد الفطر 2025،
إجازة عيد الفطر 2025، فيتو
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تعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات ويزداد البحث عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص: 

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص

وحول عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص،فمن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

 

وعن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص،وكما هو معتاد، يتولى مجلس الوزراء المصري إصدار القرارات الرسمية بشأن العطلات الرسمية، وقد يقرر ترحيل بعضها إذا تزامن مع منتصف الأسبوع لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين من الإجازة. ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قريبًا بشأن مواعيد إجازة عيد الفطر 2025.

 

و من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري عادةً ما يصدر قراراته الرسمية بشأن الإجازات، ويتم تعديل مواعيد العطلات أو ترحيل بعضها لتتوافق مع أيام الأسبوع. ولذلك، فإن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ينتظرون الإعلان الرسمي من الحكومة بشأن مواعيد الإجازة النهائية

 

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وبشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص2025، فإنه من المتوقع أن تقوم  بعض الجهات تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

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عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025 في الحكومة والقطاع الخاص،فيتو

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

وأعلنت الحكومة أن إجازة عيد الفطر 2025 ستكون لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وهي العطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص بمناسبة العيد.

موعد هلال شهر شوال

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة. أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

وفي الدول العربية والإسلامية، يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

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