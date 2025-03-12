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معمل مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية يحصد جائزة دولية

معمل مركز التميز
معمل مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية

حصل معمل مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية على الاعتماد الدولي وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017، والتي تُعد المعيار العالمى الأعلى لكفاءة المعامل، وضمان جودة ودقة نتائج الاختبارات والتحاليل.

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ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بضرورة الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز كفاءة المعامل البحثية، وسعى الجامعة للريادة محليًا وإقليميا ودوليا

  يمثل هذا الاعتماد إنجازا هاما، حيث يؤكد قدرة المعمل على تنفيذ الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للمياه وفقًا للمعايير الدولية، مما يُعزز موثوقية النتائج ويدعم المشروعات البحثية، ويُسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، والتلوث، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة على المستويين المحلى والدولى.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة بجامعة الاسكندرية والفيزيائية الكيميائية والتنمية المستدامة

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