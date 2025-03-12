نائب رئيس الحزب الناصرى: إسرائيل تتبع كل الممارسات التعسفية للتضييق على الشعب الفلسطينى

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى ان قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك جريمة حرب مكتملة الأركان و يمثل خرقا لكل القوانين والأعراف الدولية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار.

التضييق على الشعب الفلسطيني.

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ويأتي ضمن سلسلة من الممارسات التعسفية التي تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني.

سياسة العقاب الجماعي

وواصل حديثة قائلا إن قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع الشعب الفلسطينى، يعد عقابا جماعيا وهو ما يخالف القوانيين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، سواء بقطع الكهرباء أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، تمثل جريمة ضد الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين الأبرياء في القطاع، مما يستدعي موقفًا دوليًا حاسمًا لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع

وحذر من أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته غير القانونية.

وتابع موقف الدولة المصرية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ثابت مؤكدًا دعمه لحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والحرية، ويدعو إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

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