حسين فهمي يكشف سر مكالمة سعاد حسني المسجلة قبل رحيلها بـ3 أيام (فيديو)

سعاد حسني، قال الفنان حسين فهمي، إنه كان على تواصل مع الفنانة الراحلة سعاد حسني في أيامها الأخيرة وأنه كرمها في أحد المهرجانات.

طلب حسين فهمي من سعاد حسني

وتابع:"في أيام السندريلا الأخيرة قبل الوفاة قلت لها يا سعاد تعالي، قالت لي مش هقدر آجي، ومكنتش عاوزة الناس تشوفها، لأن شكلها مكنش سعاد حسني اللي كانت الناس تعرفها، وطلبت منها تسجيل كلمة لإذاعتها في المهرجان".

رغبة سعاد حسني في العودة لمصر

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "سجلت 10 دقائق، واخترت منهم 3 دقائق أو 2.5 دقيقة على صورة وصوت سعاد حسني واتصلت بي مساءً وسألتني عن رد فعل الناس وشكرتني على التكريم، وكانت ستعود للتمثيل وطلبت مني أن تشارك معي في أي عمل فني، وكان ذلك قبل وفاتها بـ3 أيام".

معنويات سعاد حسني قبل الرحيل

وتابع: "سعاد حسني كان لديها معنويات مرتفعة، وكانت تتمنى العودة إلى الفن مرة أخرى، وسمير صبري عمل حلقات لوفاتها، وأقول إن سعاد حسني لم يكن لها أعداء، ولكن قد يكون القاتل قصد ارتكاب جريمة أخرى، لكنه صادف سعاد حسني أو حدث مشكلة، وربما يكون قتلها، وأقول إن قاتل سعاد حسني لم يكن يعرفها".



"بعدت عن البيت 5 متر".. حسين فهمي يكذب بالأدلة شائعات انتحار سعاد حسني

في نفس اللقاء أوضح الفنان حسين فهمي، إنّ الفنانة سعاد حسني لم تنتحر، مواصلا: "لا أقول إنني متأكد من تعرضها للقتل، لكنني في نفس الوقت إنها كان لديها إمكانية للانتحار بطريقة أفضل من ذلك 100 مرة".

وأضاف "فهمي"، أنّ سعاد حسني كانت تحصل على أدوية مهدئة، ولو زودت الكميات لانتحرت، بدلا من قص السلك وإلقاء نفسها من النافذة.

رأي الأطباء في واقعة وفاة سعاد حسني

وتابع الفنان: "استفسرت عن واقعة وفاتها، وقال الأطباء لي إن الشخص الذي ينتحر لا يستطيع أن يبتعد أكثر من 1.5 لو رمى نفسه من البلكونة، لكن ما حدث أنها كانت بعيدة عن البيت بـ5 أمتار، ولم يكن هناك دماء حولها، فلو كانت على قيد الحياة لنزفت، وهذا المنطق".

وأكد، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني لم تكن تعاني من أي مشكلة مالية، فقد سحبت كل أموالها من حساباتها ثم اختفى المال، مشيرًا، إلى أنه يعتقد أنها تعرضت للسرقة

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