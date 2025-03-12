بيراميدز يتفوق على المصري بالقيمة السوقية قبل مواجهة الليلة

بيراميدز ضد المصري، تتباين القيمة السوقية بين فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي قبل مواجهتهما الليلة ببطولة الدوري الممتاز.

ويتضح الفارق الكبير بين القيمة السوقية لفريق بيراميدز والتي تبلغ 19.98 مليون يورو وقيمة المصري والتي تبلغ 9.55 مليون يورو.

ويتضح أن إجمالي قيمة لاعبي بيراميدز تبلغ أكثر من ضعف قيمة إجمالي لاعبي المصري.

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، يستضيف فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لمجموعة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز والمصري

ويسعى فريق بيراميدز الي تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز ومجموعة التتويج التي يحتل قمتها برصيد 42 نقطة.

أما المصري البورسعيدي فيأتي في الترتيب الرابع برصيد 30 نقطة والفوز يرفع رصيده إلى 33 نقطة ويقربه من الزمالك صاحب الترتيب الثالث.

محمود ناجي حكمًا لمباراة بيراميدز والمصري



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز.

ويضم الطاقم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى محمد التابعي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد الصباحي مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من زميله محمد نهاد.

ترتيب المجموعة الأولى (مجموعة التتويج)بالدوري المصري

وجاء ترتيب مجموعة التتويج بالدوري كالتالي:

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 بتروجيت 25 نقطة

7 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

8 فاركو 23 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

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