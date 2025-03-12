كرة اليد، 21 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة ألمانيا

كرة اليد، دخل منتخب الشباب لكرة اليد بقيادة مدربه مجدي أبو المجد معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا لخوض مباراتين وديتين قويتين أمام ألمانيا خلال يومي 13 و15 مارس الجاري في إطار خطة الاستعداد لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها يونيو المقبل ببولندا.

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

وأعلن مجدي أبو المجد قائمة منتخب الشباب للدخول في معسكر مغلق وخوض وديتي ألمانيا.

وضمت القائمة كلا من يوسف ناجي ويوسف وليد ومحمد أشرف وبلال مسعود ومحمد مؤمن صفا وعمر حمدي ومحمد عبد الغني وعمر عدلان ومحمد صلاح وزياد حشاد وحمزة توكل وفيراس مروان رجب ومحمد عماد شعبان وزياد عبد الرحيم ومحمد وائل عبد اللطيف وياسين محمد عبد المنعم ومهند خالد عبد الرحيم وعمر ايمن وأحمد تغيان ومعاذ عزب وأسامة محمد.

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