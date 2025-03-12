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خارج الحدود

معركة الجمارك، كندا تفرض رسوما على أمريكا بقيمة 29.8 مليار دولار

كندا وأمريكا، فيتو
كندا وأمريكا، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مسئول كبير في كندا قوله إن بلاده ستعلن فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 29.8 مليار دولار؛ ردا على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم.

الحرب التجارية الناشئة مع كندا

وسابقا؛ هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصعيد حاد في الحرب التجارية الناشئة مع كندا؛ ردًا على الرسوم الإضافية التي فرضتها أونتاريو على صادرات الكهرباء الأمريكية.

وقال ترامب - في تصريح أوردتها شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - إنه سيرد بالمثل على الرسوم الإضافية التي فرضتها كندا بنسبة 25٪ على الكهرباء إلى ولايات نيويورك ومينيسوتا وميشيجان الأمريكية بتعريفة بنسبة 25٪ على الكهرباء الكندية.

تعريفات أكبر على الصلب والألمنيوم

وأشارت "سي إن إن" إلى أن ذلك "قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر بالنسبة للأمريكيين، وخاصة في الولايات الشمالية التي تعتمد على الطاقة من كندا".

ولفت ترامب إلى أنه سيفرض تعريفات أكبر على الصلب والألمنيوم الكنديين مما خطط له مسبقًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "بناءً على فرض أونتاريو، كندا، تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت وزير التجارة الخاص بي لإضافة تعريفة إضافية بنسبة 25%، إلى 50%، على جميع الفولاذ والألمنيوم القادمين إلى الولايات المتحدة من كندا، وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في أي مكان في العالم"، حسب قوله.

السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة

وقال ترامب إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية للكهرباء في الولايات التي استهدفتها أونتاريو، وهدد بزيادة التعريفات الجمركية "بشكل كبير" على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا اعتبارًا من 2 أبريل 2025.

 

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رويترز الولايات المتحدة كندا الولايات الشمالية الولايات المتحدة من كندا

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