حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

نشرت وسائل إعلام كندية صورة غريبة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عند خروجه من البرلمان.

وظهر جاستن ترودو في الصورة يحمل كرسيًّا ومخرجًا لسانه.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم التقاط الصورة عقب لقائه محافظ البنك المركزي السابق مارك كارني والذي حقق فوزًا ساحقًا ليصبح زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا ورئيس الوزراء القادم للبلاد.

وحسم مارك كارني محافظ البنك المركزي السابق، الأحد، سباق الحزب الليبرالي الحاكم في كندا ليصبح رئيسا للوزراء خلفا لجاستن ترودو الذي أعلن في يناير الماضي تنحيه عن قيادة الحزب ورئاسة الحكومة.

وتغلب كارني بنسبة 85.9% على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في سباق زعامة الحزب، وشارك بالتصويت أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب.

ووفق تقارير محلية حصل كارني على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة من أعضاء الحزب، وأكبر قدر من الأموال التي تم جمعها لحملة انتخابية بين المرشحين الأربعة في الحزب.

كما أعلن نحو ثلثي أعضاء حكومة ترودو دعمهم لمحافظ البنك المركزي السابق.

وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد إن "بلاده لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة" في معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يطالب فيها بأن تكون كندا، الولاية الأمريكية 51.

كما انتقد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على بلاده، مشيرا إلى "الرسوم المضادة" التي أقرتها أوتاوا ستظل قائمة ما لم يقم الرئيس ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

كما تعهد كارني (59 عاما) بإيجاد "شركاء تجاريين جدد" بدلا من الولايات المتحدة التي تعد أكبر شريك تجاري لبلاده، كما تعهد أيضًا بتأمين حدود البلاد.

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