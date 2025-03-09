وكيل تعليم دمياط يشدد على متابعة الامتحانات الشهرية ويوجه بالتصحيح اليومي

عقد "ياســـر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليــم بدمياط، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد، ومديري المراحل التعليمية بالمديرية.

متابعة الامتحانات الشهرية

وخلال الاجتماع، شدد "وكيل الوزارة " على عدة نقاط هامة، أبرزها:

متابعة الامتحانات الشهرية: أكد على ضرورة متابعة الامتحانات الشهرية المنعقدة بالمدارس خلال هذا الأسبوع، وتوجيهات بالتصحيح اليومي.

" مدير تعليم دمياط" يشدد على متابعة الامتحانات الشهرية ويوجه بالتصحيح اليومي

البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة:

شدد على متابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتقديم تقرير يومي لمتابعة أعضاء المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية.

إزالة الرواكد: وجه بإزالة جميع الرواكد من طرقات وأفنية وفصول المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب والمظهر العام للمدارس.

التوجيه المالي والإداري: أكد على ممارسة التوجيه المالي والإداري لفحص جميع المخازن والعهد وأذونات الصرف، من منطلق الحفاظ على المال العام.

منع نشرات الندب:

شدد على منع عمل أي نشرات ندب لأي معلم إلا بعد العرض عليه، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتم إلا في المواعيد المحددة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وأكد "عمــــارة" على أهمية تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

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