الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

حمدان قشطة لاعب نادي
حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، فيتو

استشهد فلسطينيان في قطاع غزة من بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء.

 قصف لمسيرة إسرائيلية

وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، قتل متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 قصف لمسيرة إسرائيلية

كما أفادت الوكالة بمقتل فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، الثلاثاء.

قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت قبل الماضي، وسط شكوك باستكمال الاتفاق وإنهاء الحرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مسيرة إسرائيلية مدينة رفح المعلومات الفلسطينية قطاع غزة رفح جنوبي مدينة خان يونس إسرائيلية الفلسطينيين نيران إسرائيلية الاتفاق وإنهاء الحرب اتفاق وقف اطلاق النار في غزة خان يونس

مواد متعلقة

السيسي يستعرض مع طلبة الأكاديمية العسكرية مخرجات قمة فلسطين

لقاءات مكثفة للسيسي بقمة فلسطين، يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رئيس المجلس الأوروبي، يؤكد دعم مصر الكامل لليمن والعراق وسوريا ولبنان، يرفض تهجير أهالي غزة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل ترأس السيسي قمة فلسطين

قمة فلسطين، السيسي يستعرض خطة مصر لإعمار غزة دون تهجير، ويدعو إلى اعتمادها وحشد الدعم الإقليمى والدولى لها، ويشدد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

نص كلمة السيسي التاريخية في القمة العربية الطارئة لنصرة فلسطين

الرئيس اللبناني: فلسطين تحتاج إلي القوة، ولا سلام دون تحرير أراضينا

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

زغلول صيام يكتب: أبو ريدة الذي لا نعرف قيمته.. والكرة المصرية التي وصلت الحضيض!

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الاربعاء 12-3-2025 بالأسواق

عباد الشمس يسجل 135 جنيهًا للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طالبة تسأل: هل يجوز الصلاة بالبنطلون أو قراءة الأذكار بدون الحجاب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يشرح أوصاف قلوب المحبين لله ورسوله (فيديو)

طالب يسأل: ليه ربنا فرض الحجاب على النساء بس؟ علي جمعة يوضح الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية