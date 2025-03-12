استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

استشهد فلسطينيان في قطاع غزة من بينهما لاعب كرة قدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء.

قصف لمسيرة إسرائيلية

وأوضحت الوكالة أن حمدان قشطة لاعب نادي شباب رفح، قتل متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قصف لمسيرة إسرائيلية

كما أفادت الوكالة بمقتل فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، الثلاثاء.

قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت قبل الماضي، وسط شكوك باستكمال الاتفاق وإنهاء الحرب.

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