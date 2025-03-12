الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

أحدث إحصاء لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في  قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء،  عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان  الإسرائيلي على القطاع  إلى 48.515 شهيدا، و111.941 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع


وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 12 شهيدا بينهم 5 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و7 شهداء جدد، إلى جانب 14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

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وقالت:  الوزارة "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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غزة وزارة الصحة الفلسطينية ضحايا القصف الاسرائيلي

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