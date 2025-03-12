استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على خان يونس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي في عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.515 شهيدا، و111.941 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع



وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 12 شهيدا بينهم 5 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و7 شهداء جدد، إلى جانب 14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وقالت الوزارة: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.