الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرحامنة

محافظ دمياط يتفقد
محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ڤيتو

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لقرية الرحامنة، بحضور محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

تطوير المركز التكنولوجي بالمشاركة المجتمعية ضمن 13 مركزًا بفارسكور

 

حيث تم تطوير المركز بالمشاركة المجتمعية ليأتى ضمن ١٣ مركزا على مستوى مركز فارسكور، وتابع " الدكتور أيمن الشهابى" خلال التفقد سير العمل بالمركز وآخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، وأكد "محافظ دمياط" على التيسير على المواطنين وسرعة فحص طلباتهم.

 

محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرحامنة 
محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالرحامنة 

 

 

محافظ دمياط يوجه بتيسير الإجراءات وسرعة فحص الطلبات

 

وحرص "المحافظ" على التواصل مع المواطنين والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومطالبهم، حيث أكد سرعة تلبية المطالب وفحص الشكاوى.

 

 

 

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