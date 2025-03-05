محافظ دمياط: تخصيص سوق يومي للباعة الجائلين بفارسكور

بحث الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إمكانية تخصيص مساحة لسوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور، حيث جاء ذلك ضمن الجولة التي أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

محافظ دمياط يبحث إمكانية تخصيص سوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور

محافظ دمياط يوجه بتجهيز مقر متكامل لتوفير بيئة آمنة للباعة

وجه "الدكتور أيمن الشهابى" إلى محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بتجهيز المساحة بالكامل وإعداد مقر إدارى ودورات مياه، لتوفير مكان آمن ومجهز بكافة الخدمات للباعة.

محافظ دمياط يبحث الموقف الخاص لقطع الأراضي التابعة لأملاك المحافظة

وعلى جانب آخر، بحث "محافظ دمياط " ميدانيًا، الموقف الخاص بقطع الأراضي التابعة لأملاك المحافظة، وذلك لوضع رؤى محددة بشأنها وتعظيم الاستفادة منها.

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