الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط: تخصيص سوق يومي للباعة الجائلين بفارسكور

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

بحث الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إمكانية تخصيص مساحة لسوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور، حيث جاء ذلك ضمن الجولة التي أجراها اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

محافظ دمياط يبحث إمكانية تخصيص سوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور
محافظ دمياط يبحث إمكانية تخصيص سوق يومى للباعة الجائلين بفارسكور

 

محافظ دمياط يوجه بتجهيز مقر متكامل لتوفير بيئة آمنة للباعة

 

وجه "الدكتور أيمن الشهابى" إلى محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بتجهيز المساحة بالكامل وإعداد مقر إدارى ودورات مياه، لتوفير مكان آمن ومجهز بكافة الخدمات للباعة.

 محافظ دمياط يبحث الموقف الخاص لقطع الأراضي التابعة لأملاك المحافظة 

 

وعلى جانب آخر، بحث "محافظ دمياط " ميدانيًا، الموقف الخاص بقطع الأراضي التابعة لأملاك المحافظة، وذلك لوضع رؤى محددة بشأنها وتعظيم الاستفادة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط توفير بيئة امنة دمياط مدينة فارسكور مركز ومدينة فارسكور الوحدة المحلية لمركز ومدينة محافظ دمياط فارسكور

مواد متعلقة

حملات تموينية مكثفة في دمياط تسفر عن ضبط 72 مخالفة في المخابز والأسواق

محافظ المنيا يكلف بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء

وصفه بجابر الخواطر، جمال شعبان يكشف سر وفاة طبيب قلب مشهور بعد عودته من عيادته

رئيس هيئة ميناء دمياط يناقش مع المحافظ آليات إنشاء شبكات طرق

محافظ دمياط يرأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

افتتاح مسجد عزبة الزهيري بقرية حجاجة بفارسكور (صور)

رئيس جهاز دمياط الجديدة يبحث مع شعبة التطوير العقاري دعم ملف الاستثمار

انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في قرية الحوراني بـ فارسكور

ads

الأكثر قراءة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

ثلاثي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟، الإفتاء تحسم الأمر (فيديو)

أسئلة الصائمين، ما هي مفاتيح استجابة الدعاء في الشهر الكريم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

عمرو خالد يستعرض 3 صفات تجعلك رفيق النبي في الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية