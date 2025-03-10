الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

متابعة ميدانية لمواقف سيارات الأجرة بدمياط للتأكد من الالتزام بالتعريفة

المرور على معارض
المرور على معارض "أهلًا رمضان" للتأكد من توافر السلع

قام فريق إدارة المتابعة بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بالمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من وضع الملصقات بالتعريفة المقررة وخط السير على السيارات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

المرور علي اللاسواق بدمياط
المرور على الأسواق بدمياط

المرور على معارض "أهلًا رمضان"، للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين

 

كما تم المرور على معارض "أهلًا رمضان"، للتأكد من توافر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتابع الفريق أيضًا جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بحملات النظافة الصباحية والمسائية.

تنفيذ مصرف الهرنة بقرية حجاجة بمركز فارسكور

 

وكذلك أعمال تطهير الترع والمصارف حيث تم تنفيذ مصرف الهرنة بقرية حجاجة بمركز فارسكور، واستكمال تركيب اسلاك الكهرباء والإنارة بطريق كفر المياسرة والسرو، علاوة على متابعة نقل القمامة من المقلب الوسيط بعزبة فرج بالزرقا، هذا إلى جانب التأكد من مستوى النظافة بمحيط المدارس وداخلها وانتظام سير العملية التعليمية.

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