محافظ الدقهلية يحيل 3 مدراء و75 موظفا بالمنصورة للتحقيق

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير الإدارة الهندسية ومدير الحملة الميكانيكية و75 موظفا آخرين بحي غرب المنصورة للتحقيق بسبب غيابهم وترك العمل، وإحالة مدير الشؤون الإدارية ومسئول سجل الحضور والانصراف (البصمة) بالحي للتحقيق لتلاعبهم في السجلات.

العمل على تحسين الأداء لتوفير احتياجات المواطنين

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي بحي غرب، وأكد للعاملين بالمراكز التكنولوجية على ضرورة العمل على تحسين الأداء لتوفير احتياجات المواطنين، وشدد على أهمية سرعة الإنجاز في ملفات التصالح ومعدلات إصدار التراخيص ومتابعة المتغيرات المكانية، وانهاء مصالح المواطنين دون تعطيل أو تأخير.

متابعة الأداء الإداري للعاملين ومدى انضباطهم

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال الحملة التفتيشية التي قادها بنفسه، يرافقه فيها اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وبحضور حسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان المحافظة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة، على حي غرب المنصورة، لمتابعة الأداء الإداري للعاملين ومدى انضباطهم والتزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين.

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