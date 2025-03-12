أبو الغيط يلتقي ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، هانا تيتيه، ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة الجديدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر الأمانة العامة، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها ليبيا.

الجامعة العربية تستمر في دفع الجهود التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبى

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط رحب بجهود بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا على أن الجامعة العربية سوف تستمر في دفع كافة الجهود التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبى في الاستقرار والسلام في هذا البلد العربي العزيز.

تفعيل التعاون الدولي بخصوص الوضع في ليبيا

وأوضح المتحدث أن أبوالغيط ناقش مع تيتيه العمل على تفعيل التعاون الدولي بخصوص الوضع في ليبيا بما في ذلك من خلال إعادة تنشيط عمل المجموعة الرباعية التي تضم كلا من (جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي).

تطورات الوضع في ليبيا

كما استمع لطرح المبعوثة الاممية حول تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية لدعم عودة الأطراف الليبية لاستئناف حوار بناء فيما بينها.



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