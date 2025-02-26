الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط لـ ترامب: تهجير الفلسطينيين مرفوض قولا واحدا

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
 

 

تهجير الفلسطينيين قسريا 

وتساءل أبو الغيط منفعلًا خلال لقاء خاص ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، "هل هتهجر بالضرب والقتل والعودة مرة أخرى إلى الأداء النازي؟".

 

تاريخ أمريكا مع الهنود الحمر وأراضي المكسيك


وقال "تهجير الفلسطينيين من غزة مرفوض قولًا واحدًا، ولكن تاريخ الولايات المتحدة قام في القرن الـ18 والـ19 على حساب الهنود الحمر والمكسيك فقدت في نزاع مع أمريكا من 20 إلى 40% من أراضيها".


وأضاف "هناك سوابق في الفكر الأوربي والأمريكي مرتبط بفكرة التهجير، ولكن العالم الربي والإسلامي لم يرى هذا النوع من التهجير ويرفضه".
 

وتابع "ما يجب القيام به الآن هو إعادة تعمير غزة هذه مرحلة أولى والعالم العربي مطالب بأن يبذل جهد فيها والمرحلة الثانية هي التوصل إلى تسوية خاصة بفلسطين لإقامة دولة فلسطينية ويكون فيه دولتين ويستقر الموقف".
وفي سياق آخر وصف الأمين العام للجامعة العربية، ما حدث في 7 أكتوبر، قائلَا "7 أكتوبر أسميها عملية مقاومة فقدت رؤية الطريق".

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أبو الغيط جامعة الدول العربية ترامب تهجير الفلسطينيي قطاع غزة

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