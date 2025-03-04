أبو الغيط: إعمار غزة أمر ممكن ببقاء سكانه، والسلام لن يأتي إلا بحل الدولتين

القمة العربية، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قمة اليوم حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية، ولا يصح أن يتعرض الشعب الفلسطيني للظلم من جديد.



واقع مؤلم للفلسطينيين

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية التي تستضيفها مصر، أن الإبقاء على نظام الاحتلال لن يجلب سوى استقرار هش ووقتي، متابعا: نحن أمام واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي.



إعمار غزة

وأكد على أن إعمار غزة أمر ممكن ببقاء أهل القطاع على أرضهم، مشددًا على أنه لا ينبغي تهديد السلام بالمنطقة بمشروعات غير واقعية.

تهجير الشعب الفلسطيني



وتابع: منطق تهجير الشعب الفلسطيني أمر مرفوض ولن يؤدي إلى تحقيق السلام، والسلام الحقيقي لن يأتي إلا عبر حل الدولتين.

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