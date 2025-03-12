أول تعليق من روسيا على مقترح وقف الحرب مع أوكرانيا شهرًا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تريد أن تطلعها الولايات المتحدة على نتائج المحادثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية، قبل التعليق على ما إذا كان وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهر مقبولا لدى روسيا.

اتصالات متوقعة مع الأمريكيين في الأيام المقبلة

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لدينا اتصالات متوقعة مع الأمريكيين في الأيام المقبلة، ونعول عليها للحصول على معلومات كاملة بشأن المقترح".

وأضاف بيسكوف أنه لا يستبعد إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي أشار إلى إمكانية الإعداد لها سريعا جدا إذا لزم الأمر.

مباحثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية

أمس الثلاثاء، عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مباحثات في السعودية، بهدف إزالة الخلاف بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

هدنة 30 يوما من الحرب الروسية الأوكرانية

وفي ختام المحادثات، أعلنت أوكرانيا موافقتها على مقترح أمريكي بهدنة 30 يوما في الحرب مع روسيا، بينما أعلنت واشنطن بدورها استئناف دعمها العسكري الذي كان محوريا في مساعدة كييف لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت كييف: إن تنفيذ هذا المقترح يتوقف على موافقة موسكو أيضا.

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