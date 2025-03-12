وسائل إعلام صينية تتهم أمريكا باستغلال الصراع في أوكرانيا وغزة لتحقيق مصالحها

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، في مقال لها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تختبئ وراء "دعوات السلام"، تسعى إلى استغلال الصراع في أوكرانيا لصالحها

صحيفة صينية: الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الصراع في أوكرانيا

وقالت الصحيفة في مقال نشرته اليوم: إن الرغبة في السلام "ليست الدافع الحقيقي على الإطلاق" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جهوده لإنهاء الأزمة الأوكرانية والصراع في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة في مقالها: إن السعي إلى السلام ليس سوى وسيلة يستخدمها الرئيس الأمريكي وزملاؤه للتغطية على محاولاتهم تعظيم المصالح الأمريكية، وإذا لزم الأمر، استخدامها كسلاح لمهاجمة أي طرف يشكك في جهودهم"، كما كتبت الصحيفة.

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وكانت مفاوضات جرت أمس الثلاثاء بين وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة، دعت بعدها الإدارة الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بيانا مشتركا لكييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين، وتنص الوثيقة أيضا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار بشكل كامل، والآن تنتظر واشنطن رد فعل موسكو.

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