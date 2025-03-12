لحظة خروج عربات قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" عن القضبان بدون إصابات (فيديو وصور)

حصلت “فيتو”على فيديو وصور لحادث خروج عدة عربات من قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" عن القضبان، وذلك قبيل وصوله إلى محطة طنطا، في واقعة أثارت قلق الركاب والأهالي.

ويظهر الفيديو الجرار وبعض العربات التي انحرفت عن المسار، بينما انتشرت فرق الإنقاذ والحماية المدنية في موقع الحادث، وسط محاولات مكثفة لإعادة الأمور إلى نصابها واستئناف حركة القطارات.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث، في حين أكدت مصادر طبية أنه لا يوجد مصابين .

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