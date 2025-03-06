حنان مجدي توجه بحصر الأصول غير المستغلة في محافظة الوادي الجديد

وجهت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بعقد اجتماع دوري أسبوعي لمتابعة حصر الأصول غير المستغلة، وتذليل المعوقات؛ لحصر الأصول وتحديد نوعها (أرض فضاء - منشآت)، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وافية تحدد أمثل الطرق لاستغلال هذه الأصول.

كما وجهت نائب محافظ الوادى الجديد، برفع الإحداثيات على خريطة متكاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية بالمحافظة؛ بما يتيح الفرصة لمتخذي القرار لاستثمار هذه المناطق بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال عقد حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع لجنة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحصر الأصول غير المستغلة، بحضور العميد أحمد النجار نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمراكز.

حيثُ أوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يستهدف بحث سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى المحافظة واستثمارها بشكل فعال، ووجهت نائب المحافظ بضرورة بدء العمل لحصر كافّة الأصول غير المستغلة بنطاق المراكز من خلال اللجان المشكلة، على أن تكون المرحلة الأولى للأصول التي تقع بولاية المحافظة ثم الأصول التي تقع ضمن ولاية جهات أخرى.

وأكّدت نائب محافظ الوادى الجديد، على الانتهاء من كافّة الإجراءات خلال شهر ونصف بحد أقصى وذلك في إطار التعاون البنّاء بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية؛ لدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية المتاحة.

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