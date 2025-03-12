حملة مكبرة للتفتيش على المحلات وضبط الأسواق بحي وسط في الإسكندرية

قاد الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، بمشاركة السكرتير العام للحي، حملة للتفتيش على المحلات، والأسواق والصيدليات، بمشاركة كافة الجهات المعنية.

قامت إدارة الايرادات بحي وسط بتحصيل مبلغ 310 الف جنيه غرامات فورية، وقامت إدارة رخص المحلات بتحرير عدد 5 انذارات لمنشآت للتوجه إلى مركز اصدار التراخيص بالحي، لاستخراج رخصة وفقا للقانون الجديد لرخص المحلات.

كما قامت إدارة التفتيش علي الأغذية بمنطقة وسط الطبية بتحرير 9 محاضر، لعدم توافر اشتراطات النظافة،وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلي اعدام 32 كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، و4 لتر مشروبات بالاشتراك مع الطب البيطري

وفي السياق نفسه قام الامن الصناعي بتحرير عدد 7 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد اخطار الحريق والكهرباء وقام مكتب تفتيش العمل بتحرير 9 انذارات لمخالفة قوانين العمل. وقامت إدارة شؤون البيئة بحي وسط بتحرير عدد 3 انذارات + 3 محاضر لمخالفة قانون البيئة .



نسق الحملة إدارة الإعلام بحي وسط، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية: الصحة، الطب البيطري، التموين، الأمن الصناعي، الإدارة العامة للرصد البيئي،️ وشركة نهضة مصر، كما شارك فيها من حي وسط إدارات (رخص المحلات - المتابعة، شؤون البيئة، الرصد البيئي، الإيرادات- أشغال الطريق، والإعلام.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية -بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية حماية للصحة العامة وتحقيق الانضباط.

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