مياه الإسكندرية تستقبل وفد نادي روتاري لتعزيز التعاون المجتمعي

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالإسكندرية، وفدًا من نادي روتاري الإسكندرية شرق برئاسة أحمد فتح الله، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ياتى ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تكفل نادي روتاري الإسكندرية شرق بسداد تكلفة توصيل مياه الشرب لـ 24 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى أبيس، وذلك ضمن جهود النادي في العمل المجتمعي والتنموي.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والوصول بخدمات مياه الشرب إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا داخل محافظة الإسكندرية.

وتؤكد شركة مياه الشرب بالإسكندرية استمرارها في دعم مثل هذه المبادرات، إيمانًا بدور التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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