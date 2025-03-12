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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 13 من شهادة معاملة أطفال

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة 13  من مسلسل شهادة معاملة أطفال في السادسة مساءً عبر قناة cbc.

 

وشهدت أحداث الحلقة 12من مسلسل شهادة معاملة أطفال قيام عم الطبيبة نهي عابدين بالتصالح معهم وقيامه باخذ كل ما له من شقتهم وتركهم في حالهم.

 

ويدخل أولاد عبد الرحيم غلاب في خلاف بسبب حب شقيقته لأحد الموظفين في الشركة مما يجعلهم يقرر كل منهم الاتجاه في طريق مختلف.

وتتطور علاقة خالد أنور ونجله عبدالستار ويبدأ الإثنان في البحث عن كل ما يخص عبدالرحيم غلاب، ويحصولون علي معلومات جديدة من الصحفي خليل الذي يريد عبدالستار الوصول اليه.

 


ويلتقي عبد الستار الكف بأحد الموكلين الذي يرفض أن يتولي قضيتها، بسبب تغير كل مبادئه ووقوفه مع الغلابة، وأنه قبل ما سبق كان ينصر الظالم.

 

ويتذكر عبد الستار آخر موقف جمعه بعبد الرحيم غلاب قبل الحادث بساعات قليلة، والمكان الذي تم اخفاء الذهب به.

 

الحلقة 11 من شهادة معاملة أطفال 

وشهدت  أحداث الحلقة 11 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بتصوير فيديو لعطية مدير أعمال عبدالستار الكف ليتم نشره عبر السوشيال ميديا، ويخبر الجميع أن عبدالستار الكف معه أموال كثيرة منذ 20 عامًا.

 

وتقوم مقبولة بمعرفة كل شىء عن أولاد عبد الرحيم غلاب، وتخبر زوجها صبري فواز كل شىء، ويبدأ في محاربة عبدالستار الكف.

 

 

ويقوم عبدالستار الكف بإجراء جلسات علاج طبيعي لتنشيط الذاكرة، يتذكر بعض المعلومات القديمة، كما يقوم عبدالستار بالاعتداء علي عطية "محمود حافظ" بسبب الفيديو الذي قام بنشره.

 

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

 

 

 

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