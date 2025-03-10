قد يؤدي للسكتة الدماغية، أعراض وطرق علاج اعتلال عضلة القلب

يشير مصطلح اعتلال عضلة القلب إلى الحالات التي تؤثر على عضلة القلب، وإذا كان الشخص يعاني من اعتلال عضلة القلب، فإن قلبه لا يستطيع ضخ الدم بكفاءة إلى بقية الجسم، ونتيجة لذلك، قد يعاني من التعب وضيق التنفس أو خفقان القلب ويزداد اعتلال عضلة القلب سوءًا بمرور الوقت، ويمكن للعلاج إبطاء تقدم المرض وتحسين نوعية الحياة.

يمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى تصلب القلب أو تضخمه أو سماكته ويمكن أن يسبب أنسجة ندبية، ونتيجة لذلك، لا يستطيع القلب ضخ الدم بفاعلية إلى بقية الجسم.

مع مرور الوقت، يمكن أن يضعف القلب ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى فشل القلب.

وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، يحتاج بعض الأشخاص المصابين باعتلال عضلة القلب في النهاية إلى عملية زرع قلب.

أعراض اعتلال عضلة القلب

تشمل أعراض اعتلال عضلة القلب ما يلي:

التعب.

خفقان القلب.

ألم في الصدر.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضيق في التنفس.

تورم (وذمة) في ساقيك أو كاحليك.

الإغماء.

لا يعاني بعض الأشخاص من أعراض اعتلال عضلة القلب ولا يحتاجون إلى علاج، ويعاني آخرون من الأعراض مع تقدم مرضهم.

اسباب اعتلال عضلة القلب

تشمل أسباب اعتلال عضلة القلب الجينات التي يتم وراثتها من الآباء، وقد وجد الباحثون آلاف الطفرات الجينية التي تسبب اعتلال عضلة القلب.

تشمل أسباب اعتلال عضلة القلب الأخرى ما يلي:

مرض الشريان التاجي.

أمراض المناعة الذاتية، مثل أمراض النسيج الضام.

الالتهابات التي تؤثر على عضلة القلب.

التهاب القلب.

مرض السكري.

مرض الغدة الدرقية.

ضمور العضلات.

أمراض ارتفاع الكوليسترول.

الساركويد.

الداء النشواني.

داء ترسب الأصبغة الدموية.

في بعض الأحيان، لا يعرف الخبراء سبب اعتلال عضلة القلب لدى الشخص.

ما هي عوامل الخطر لاعتلال عضلة القلب؟

عوامل خطر اعتلال عضلة القلب — بعضها لا يمكن تغييره — وتشمل:

تاريخ الإصابة بقصور القلب أو اعتلال عضلة القلب أو السكتة القلبية المفاجئة في العائلة.

تاريخ شخصي للإصابة بالنوبات القلبية.

الاستخدام طويل الأمد للكوكايين أو الكحول.

الحمل.

تجربة مرهقة للغاية، مثل فقدان أحد الأحباء.

العلاج الإشعاعي أو الكيميائي لعلاج السرطان.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30.

مضاعفات اعتلال عضلة القلب

مع تفاقم اعتلال عضلة القلب، قد تصاب بمشاكل قلبية أخرى، مثل:

عدم انتظام ضربات القلب.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

مرض صمام القلب.

السكتة القلبية.

الصدمة القلبية.

علاج اعتلال عضلة القلب

لا تعالج علاجات اعتلال عضلة القلب الحالة. ومع ذلك، يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض وإبطاء تقدم المرض. قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بتغييرات في نمط الحياة، أو تناول أدوية، أو أجهزة، أو إجراءات. وسوف يقرر العلاج المناسب لك بناءً على نوع اعتلال عضلة القلب الذي تعاني منه ومدى تقدمه.

تغييرات نمط الحياة

تغيير طريقة حياة اليومية يمكن أن يقوي القلب، وذلك باتباع الآتي:

تناول طعام قليل الدهون والملح.

الحفاظ على وزن صحي لك.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحصول على القدر الكافي من النوم الذي تحتاجه.

خفض مستويات التوتر.

تجنب استخدام منتجات التبغ.

تجنب الكحول.

الأدوية

اعتمادًا على السبب والحالة المحددة واعتلال عضلة القلب وأي حالات طبية كامنة أخرى، يمكن لبعض الأدوية تحسين تدفق الدم وإدارة الأعراض.

قد يصف طبيب القلب ما يلي:

أدوية مضادة لارتفاع ضغط الدم.

أدوية تسييل الدم (مضادات التخثر).

أدوية مضادة لاضطراب النظم.

أدوية لخفض الكوليسترول.

مضادات الألدوستيرون.

الكورتيكوستيرويدات.

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