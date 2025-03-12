منتخب جامعة قناة السويس يتأهل للدور النهائي في بطولة الشهيد الرفاعي (صور)

حقق منتخب جامعة قناة السويس، فوزًا مستحقًا على نظيره من جامعة حلوان، ليتأهل إلى الدور النهائي لبطولة الشهيد الرفاعي لخماسيات كرة القدم، والتي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري، بتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات وبمشاركة 16 جامعة مصرية.

أداء قوي لفريق جامعة القناة

وأُقيمت المباراة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وشهدت أداءً قويًا من الفريق، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحسم منتخب الجامعة اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بفضل تألق حارس المرمى كريم عبور.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

رعاة البطولة والمشرفون عليها

وجاءت مشاركة الفريق في البطولة بإشراف عام من الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، مع متابعة تنفيذية من إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن محمد إمام، مدير الإدارة ومشرف الفريق.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

قيادة فريق جامعة قناة السويس

ويقود الفريق فنيًا الكابتن محمد حسن، ويعاونه الكابتن أيمن رفعت، فيما يتولى الكابتن يحيى العجرودي مسؤولية التأهيل والعلاج من إصابات الملاعب. وضم تشكيل الفريق الطلاب كريم عبور، كريم خالد، عبد العزيز نصر، يوسف مؤمن، عمر طارق عبد ربه، عبد الله طارق، عبد الرحمن ناصر عبده، محمد علي، عبد الرحمن إيهاب، محمد ناصر، ومحمد عبد الراضي.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

ويواصل منتخب جامعة قناة السويس استعداداته للمنافسة في الدور النهائي، وسط دعم وتشجيع من إدارة الجامعة لتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

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