الأربعاء 12 مارس 2025
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استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المسحراتي في تركيا،
المسحراتي في تركيا، فيتو

تختلف العادات التي يتبعها المسحراتي في شهر رمضان المبارك من دولة لأخرى، وفي واقعة غريبة تنفرد بها قرية تركية، يعتمد  المسحراتي  على البوق لإيقاظ الصائمين ليلًا، في تقليد غريب ومتوارث منذ نحو ستة عقود.

،عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا  

ويستخدم سكان القرية التركية صوت البوق في السحور بدلا من الطبل بأحجامه المخلفة، والذي يستخدمه المسحرون في مختلف المدن والبلدات التركية والعالم العربي والإسلامي.

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ويقول أحد المسحرين في القرية، ويدعى "عثمان أولوصال"، إنه ورث هذه الطريقة في إيقاظ النائمين للسحور، عن أجداده، ولا يزال يحافظ عليها حتى اليوم.

 ويعتقد المسحراتي الشاب، أن استخدام البوق لإيقاظ النائمين، يعود في الأساس إلى القطعات العسكرية قديما، ووصل قريتهم بطريقة ما، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

ويجوب أزقة وطرقات القرية، اثنان من المسحرين الشبان هذا العام، وكان عددهم أكبر في السنوات الماضية.

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المسحراتي شهر رمضان البوق تركيا

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