الثلاثاء 11 مارس 2025
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جامعة القناة تطلق منافسات الشطرنج لطلابها ضمن أنشطة شهر رمضان (صور)

جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو

انطلقت منافسات مسابقة الشطرنج التي تُنظمها جامعة قناة السويس، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة يمثلون 14 كلية، حيث يتنافس المشاركون على المراكز الأولى للمسابقة التي تأتي ضمن فعاليات أنشطة شهر رمضان الكريم. 

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المشرفون على إقامة المسابقة 

تُقام المسابقة تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبتنظيم دقيق من الدكتور عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتورة نجلاء فوزي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي. 

جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو

إقبال واسع من الطلاب 

تشهد المنافسات إقبالًا واسعًا من طلاب جامعة القناة، حيث تتيح لهم فرصة تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي وتعزيز روح المنافسة الإيجابية.   

جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو
جانب من بطولة الشطرنج،فيتو

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، التي تساهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب تجمع بين التفوق الأكاديمي وتنمية المهارات الذهنية والثقافية. 

 

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وانطلاقًا من حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات الفكرية لطلابها. 


 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة الرعاية الطلابية منافسات الشطرنج

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