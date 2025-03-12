مبابي يخضع لفحوصات طبية قبل ساعات من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

دوري أبطال أوروبا، يخضع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، لفحوصات طبية عاجلة، قبل ساعات من مواجهة أتلتيكو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بموقع "فيس بوك": "سيخضع كيليان مبابي لفحوصات طبية صباح اليوم بعد شعوره ببعض الانزعاج في الكاحل".

وواصل: "أعلن الجهاز الفني أن كيليان سيكون متاحا للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم... لكن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل تجنب أي مخاطرة".



ولم يشارك مبابي، أمس الثلاثاء، في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من التدريبات عشية مباراة أتلتيكو مدريد.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأتلتيكو انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 2-1، على "ملعب سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد



تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.



وحقق ريال مدريد فوزًا في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدفين لهدف.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من صدام آرسنال وآيندهوفن، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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