ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو 2-1 ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز - الليجا.

جاء هدفا ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 29 و33، فيما جاء هدف رايو فاليكانو عن طريق بيدرو دياز فانجول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: لونين في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، ألابا، فيران جارسيا.

في خط الوسط: تشاوميني، مودريتش، بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة يرتقي ريال مدريد إلى المركز الثالني في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في جميع المسابقات

التقى ريال مدريد ورايو فاليكانو في 45 مباراة عبر التاريخ، ويمتلك الريال الأفضلية في سجل المواجهات، بعد أن حقق الفوز في 32 مباراة، مقابل 7 انتصارات لنادي رايو فاليكانو، فيما حسم التعادل 6 مواجهات.

وأحرز ريال مدريد عدد 117 هدفا فيما استقبلت شباكه عدد 47 هدفا.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني

والتقى ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني في عدد 43 مباراة، حقق الريال الفوز في 31 مباراة وتلقي الخسارة في 6 مواجهات وحسم التعادل 6 مواجهات وأحرز ريال مدريد عدد 113 هدفا فيما دخلت مرماه 46 هدفا.

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