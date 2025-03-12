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رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق ريال مدريد،  ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء، في  إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.


وحقق ريال مدريد فوزًا في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدفين لهدف.

 

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من صدام آرسنال وآيندهوفن، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

نجوم مهددة بالإيقاف في الديربي


ويخوض أنطونيو روديجر وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وإندريك وأوريلين تشواميني نجوم ريال مدريد، وخوسيه ماريا خيمينيز وأنخل كوريا نجوم أتلتيكو، لقاء الليلة وهم يواجهون خطر الإيقاف في المباراة التالية حال حصولهم على بطاقة صفراء.

وهذه هي نفس قائمة اللاعبين المهددين التي شهدها لقاء الذهاب الذي فاز به ريال مدريد بهدفين لمثله، ولم يحصل فيه أي لاعب على إنذار سوى المغربي إبراهيم دياز.

 


من ناحيته، يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، خطر الإيقاف حال حصل على بطاقة صفراء لأنه تلقى إنذارين سلفا.

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