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خارج الحدود

هيئة عائلات الأسرى لـ وفد المفاوضات الإسرائيلي: لا تعودوا دون التوصل لاتفاق

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

وجهت هيئة عائلات الأسرى رسالة للوفد الإسرائيلي المفاوض، جاء فيها  “لا تعودوا دون التوصل لاتفاق يعيد كل المختطفين فورا ودفعة واحدة”.

مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل في الدوحة 

وقالت هيئة عائلات الأسرى في رسالتها: “نطالب بالإعلان عن التزام سياسي لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة مقابل إعادة آخر مختطف”.

وتجري حماس مفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة بشأن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعملية استبدال الرهائن.

يأتي ذلك بعدما أجرت حركة حماس مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرهائن الأمريكيين.

 

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وزير الخارجية الأمريكي يعلق على المفاوضات المباشرة مع حماس

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن مبعوث شؤون الرهائن، آدم بولر، أجرى تواصلًا وحيدًا مع حركة حماس، في إطار الجهود الأمريكية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وأوضح روبيو أن بولر حصل على فرصة للتحدث مباشرة مع شخص لديه سيطرة على الرهائن، إلا أن المحاولة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الأساسية في مفاوضات الرهائن من خلال المبعوث جو ويتكوف، الذي يواصل عمله بالتنسيق مع قطر للوصول إلى حل للأزمة.
 

فيما قالت حركة حماس في بيان  يوم  الإثنين الماضي: “إننا ملتزمون بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفقنا عليه ومستعدون للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية”.

حماس تتهم نتنياهو بعرقلة صفقة الأسرى 

وأضافت حماس في بيانها أن نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة وآخر ما يهمه هو الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم.

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حماس إسرائيل الدوحة مفاوضات الأسرى الولايات المتحده الامريكيه

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